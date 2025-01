Borraccino: “33 milioni per le case popolari della provincia jonica

La Regione Puglia e Arca Jonica investono in un vasto piano di interventi per migliorare le condizioni di vita nei 7.000 alloggi popolari nel Tarantino

“33 milioni di euro per le case popolari della provincia jonica”. Lo ha annunciato Cosimo Borraccino, consigliere del presidente della Regione Puglia per l’attuazione del piano Taranto. L’importante stanziamento, frutto della collaborazione tra la Regione Puglia guidata dal presidente Michele Emiliano e l’Arca ionica, verrà distribuito attraverso diversi canali di finanziamento.

“Grazie all’ottima interlocuzione con l’amministratore unico di Arca ionica, Denny Pascarella, siamo riusciti a garantire un pacchetto di interventi significativo”, ha dichiarato Borraccino. Nel dettaglio, i fondi includono oltre 2 milioni di euro dal Bando Regione Puglia “Piccoli Comuni”, 170.000 euro per la manutenzione degli ascensori e 1,3 milioni per lo smaltimento delle liste d’attesa degli interventi manutentivi. Sono stati inoltre stanziati 954.000 euro per gli impianti idrici e 486.000 euro per manutenzioni straordinarie. La fetta più consistente del finanziamento proviene dall’accordo quadro col Governo su F.S.C. (18,2 milioni) e dai fondi P.O.R. (9,7 milioni).

“Queste risorse si aggiungono a quelle già impegnate per i numerosi cantieri avviati nel 2024”, ha sottolineato Borraccino, che ha anche assicurato: “Lavoreremo con impegno per utilizzare velocemente e bene questi ulteriori fondi, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei cittadini che abitano nei 7 mila alloggi popolari della nostra provincia”.