Borraccino: “Partita a pieno regime la Radiologia di Manduria”

“Ottima la scelta della direzione strategica della Asl Taranto che, d’intesa con Emiliano, ha programmato e sta completando più concorsi per i primari del Giannuzzi”

“Comincia ad essere molto più attivo il reparto di Radiologia all’ospedale di Manduria con l’entrata in servizio del nuovo primario, Dott. Antonio Modoni. Da poco più di un mese è partita infatti l’attività a pieno regime. Ora finalmente TAC, Risonanze Magnetiche, Ecografie, Eco doppler, Rx e tutto quanto necessario è stato incrementato anche con sedute aggiuntive fatte pure di sabato”.

A dichiararlo è Cosimo Borraccino, consigliere del presidente della Regione Puglia per l’attuazione del piano Taranto.

L’esperienza, la professionalità e la disponibilità del Dott. Modoni e dell’intero reparto, fanno in modo che la popolazione di Manduria e paesi limitrofi possa contare su una radiologia di eccellenza.

“Ottima la scelta della direzione strategica della Asl Taranto, che d’intesa col Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha programmato e sta completando più concorsi per i primari del “Marianna Giannuzzi” ed ora implementerà anche gli organici coi concorsi per dirigenti medici nei vari reparti.

Tutto ciò a dimostrazione che la struttura, a scanso di equivoci, non solo non chiuderà, ma è nostro intendimento rilanciarla per garantire una buona assistenza ospedaliera alla zona orientale della nostra provincia”, conclude Borraccino.