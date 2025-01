Caos a Taranto, M5S chiede le dimissioni del sindaco Melucci

Al centro della polemica, il commissariamento dell’intervento di ricostruzione del Centro Sportivo Magna Grecia. “Totale disinteresse per la sorte della propria comunità”

Il Movimento 5 Stelle lancia un duro attacco all’amministrazione comunale di Taranto, denunciando una situazione di totale stallo governativo della città. Al centro della polemica, l’ultimo episodio che ha visto il commissariamento dell’intervento di ricostruzione del Centro Sportivo Magna Grecia da parte del commissario Ferrarese.

“Taranto è una realtà che non possiede più un governo cittadino, ha perso completamente la bussola”, si legge in una nota, evidenziando come il Comune abbia accumulato “imperdonabili ed irrimediabili ritardi amministrativi” nella gestione del progetto legato ai Giochi del Mediterraneo.

La risposta del sindaco Melucci, attraverso un comunicato stampa definito dai pentastellati “colmo di risentimento”, è stata quella di delegare al commissario Ferrarese “tutte le opere minori in origine assegnate alle stazioni appaltanti locali”. Secondo il M5s, questa decisione rappresenta una totale rinuncia alla dignità istituzionale: “Disattendere un cronoprogramma così importante per il nostro territorio ed abbandonare il campo, denota un totale disinteresse per la sorte della propria comunità ed una incapacità pratica nel gestire la cosa pubblica”.

Il partito conclude la propria accusa sottolineando come l’approssimazione nel governo della città si manifesti “quotidianamente in ogni settore sociale” e suggerendo che, “in un marasma di scelte e decisioni sbagliate ed inopportune, quella delle dimissioni potrebbe essere, finalmente, quella giusta”.