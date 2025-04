Carlucci: “CON Taranto aderisce al referendum dell’8-9 giugno 2025”

Il Coordinamento Provinciale di CON aderisce all’iniziativa referendaria dell’8 e 9 giugno 2025, lasciando libertà di scelta su alcuni temi specifici

Il Coordinamento Provinciale di CON Taranto ha annunciato la propria adesione all’iniziativa referendaria in programma l’8 e 9 giugno 2025, promossa da CGIL e FEDERCONSUMATORI. L’organizzazione sottolinea “l’importanza fondamentale della partecipazione attiva alla democrazia, in particolare nei momenti cruciali come quelli del voto referendario, che rappresentano una componente essenziale della nostra convivenza civile”.

La decisione di aderire al referendum è stata presa con l’intento di esprimere un sostegno positivo su alcuni dei quesiti proposti, e lasciando libertà di scelta ai propri aderenti per quanto riguarda tematiche specifiche. In particolare, il Coordinamento ha deciso di offrire autonomia decisionale sui legati al riconoscimento della riduzione del termine previsto per l’ottenimento della cittadinanza a cittadini extra UE e della estensione dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori a tutte le imprese.

“Invitiamo quindi i cittadini della provincia di Taranto a recarsi alle urne, – commenta Carmen Carlucci – ed esprimere le proprie scelte, suggerendo di contattare i referenti CON dei propri comuni per ogni eventuale supporto informativo”.