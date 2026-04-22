Telefono casa

di Maria D’ Urso

Assegnata a Boccuni la delega fuori giunta per le politiche abitative. Presentato un esposto in Procura contro la moglie di un consigliere comunale appartenente allo stesso gruppo politico. Gli organi giudiziari dovranno accertare presunte irregolarità nell’assegnazione di un alloggio popolare

Patrizia Boccuni si occuperà delle Politiche Abitative. La consigliera di maggioranza del gruppo Unire Taranto Con Bitetti Sindaco è stata delegata dal sindaco Piero Bitetti, secondo quanto riportato dal decreto sindacale n22 pubblicato quest’oggi sul sito dell’Ente civico, di occuparsi delle attività di studio e approfondimento in collaborazione col primo cittadino delle Politiche Abitative. Settore che, nello specifico, riguarda le attività come la predisposizione e gestione dei bandi per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica; la programmazione e gestione parte amministrativa ERP; la programmazione e gestione parte amministrativa ERS e l’assegnazione e gestione alloggi edilizia popolare, con il supporto della Direzione Polizia Municipale per le attività di vigilanza e di controllo. Come riportato da CosmoPolis qualche giorno fa, la delega che è stata tolta all’assessore Federica Stamerra verrà manutenuta fino “naturale scadenza del Consiglio comunale, salvo revoca da parte del Sindaco” e non sarà retribuita.

Non è tutto. In riferimento al gruppo di maggioranza in cui si colloca Boccuni, risulta che sia stato presentato un esposto nei confronti della moglie di un consigliere comunale appartenente allo stesso gruppo. L’accusa, che verrà verificata dagli Organi competenti, riguarda presunti mancati requisiti per l’assegnazione di alloggi popolari, che non sarebbero stati mantenuti nel tempo.