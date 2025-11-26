mercoledì 26 Novembre 25
CP

Castellaneta. Regionali, non scatta nessuno

Politica

Articoli Correlati

Di Gregorio e il Pd, una storia ai titoli di coda?

CP -
di Maria D'Urso Continuano le fibrillazioni interne in casa dem, arriva da Roma l’ok per l’espulsione dal partito dell’ex consigliere regionale (?) Il bilancio consolidato...
Read more

Percolla, difficile il suo ingresso in Consiglio comunale

CP -
di Maria D'Urso Vietri manterrà il suo posto in Consiglio comunale. Percolla appartiene all’ala Iaia-Perrini. La corrente di FdI diversa dalla sua che, invece, si...
Read more

Pentassuglia assessore? Per lui pronta la delega alla Sanità

CP -
In alternativa, Decaro, potrebbe proporgli l’assessorato all’Ambiente Nel toto assessori avanza il nome di Donato Pentassuglia come probabile prossimo componente della giunta regionale. Decaro, secondo...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand