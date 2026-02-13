Ciò che mi Lega

venerdì 13 Febbraio 26
SI, Gratteri questa volta ha sbagliato

di Federico D'Addato Il procuratore di Napoli, noto per le sue lotte contro la criminalità organizzata, divide l'Italia: bufera sulle dichiarazioni prima del referendum Una...
Scalera (Lega), erosione costiera in Puglia: “Taranto esclusa dai fondi regionali”

“Scelta inaccettabile. Il bando va rifatto” “In Puglia l’erosione costiera rappresenta una delle emergenze ambientali più gravi e sottovalutate. Il fenomeno interessa circa il 53%...
Disagio giovanile e smartphone, Tacente: “Prevenzione e responsabilità condivisa”

“Un impegno condiviso su questi temi può contribuire a rendere la scuola e i servizi del territorio sempre più capaci di rispondere ai bisogni...
