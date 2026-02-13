Ciò che mi Lega

di Maria D’Urso

Da Cito a Salvini, passando per Melucci. I passaggi politici, quelli di ieri e quelli di oggi, targati Cosimo Ciraci

Ciraci è nella segreteria della Lega ionica. L’ex assessore della giunta Rinaldo Melucci, é diventato il prossimo coordinatore cittadino ionico.

Fonti vicine agli ambienti del Carroccio riferiscono che la nomina é stata fortemente voluta dal Senatore Roberto Marti, dopo la fuoriuscita del gia consigliere comunale Francesco Battista che, a distanza di nove anni, ha lasciato il partito per aggregarsi a quello di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. Ciraci, dunque, dopo aver trascorso gli ultimi anni nel centrosinistra, è tornato nella sua collocazione d’origine, dal momento che il suo percorso politico è iniziato nelle file di At6, del già onorevole Giancarlo Cito.

La Lega ionica, al momento, in Consiglio comunale di Taranto esprime due consiglieri di opposizione, rispettivamente Francesco Tacente e Adriano Tribbia. Inoltre, come precedentemente rilanciato da CosmoPolis, Tacente sarebbe propenso ad accettare un incarico prestigioso in Reti Ferroviarie Italiane e potrebbe aprire la strada a Lucia Grotto. Quest’ultima è la prima dei non eletti della lista, della Lega alle scorse amministrative, e moglie di Ciraci.