Cittadella della Carità, Perrini (FdI): “Necessario tenere al tavolo tutte le parti interessate”

“La maggior preoccupazione è quella sul futuro, ad oggi non è chiaro che è ancora in piedi una contrattazione per l’affitto del ramo d’azienda al gruppo Neuromed”

“Sono convinto che, vista la situazione attuale, la scelta di istituire un tavolo regionale per la vertenza della Cittadella della Carità sia l’unica via praticabile per arrivare a una soluzione che possa tenere dentro tutte le istanze, a cominciare da quelle dei lavoratori.” Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

“Per questo motivo ho voluto incontrare Leo Caroli, che da anni è a capo di numerose vertenze occupazionali pugliesi, un’attività che svolge con grande competenza, ma anche con spirito di collaborazione. Caratteristiche che in questa vertenza diventano ancor più indispensabili convinto come sono che attorno al tavolo è necessario far sedere tutte le parti interessate alle soluzioni.

È evidente che condivido le preoccupazioni dei sindacati che lamentano il non aver ancora percepito la retribuzione di aprile e metà della tredicesima passata, mentre non si sa nulla di quella di ottobre appena trascorso. – Sottolinea – Ma è anche vero che la maggior preoccupazione è quella sul futuro, ad oggi non è chiaro che è ancora in piedi una contrattazione per l’affitto del ramo d’azienda al gruppo Neuromed.

Ecco perché confido nel presidente della Task force, Caroli, e nella sua capacità di tenere tutti dentro: politica, sindacati e ‘futuro’ avendo come obiettivi sia la stabilità lavorativa, ma soprattutto i servizi sanitari indispensabili per tanti tarantini.” Conclude Perrini.