Comune, ecco i nuovi provvedimenti della giunta

Passano la cittadinanza onoraria a Pardolesi, la manifestazione d’interesse per SPOKE e l’aggiornamento piano eliminazione barriere architettoniche

La Giunta comunale di Taranto ha approvato un importante provvedimento che riguarda la proposta di conferimento della Cittadinanza Onoraria al prof. Paolo Pardolesi, direttore del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, riconoscendone l’alto profilo accademico e il contributo determinante allo sviluppo della presenza universitaria a Taranto.

Semaforo verde sulla proposta progettuale per partecipare alla manifestazione di interesse della Regione Puglia finalizzata alla realizzazione di un Centro di Giustizia Territoriale – SPOKE (Sportello Multiservizi), nell’ambito del progetto SPES – Servizi per le Persone in Esecuzione Penale Esterna, finanziato dal Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà, un’iniziativa che mira a rafforzare i percorsi di inclusione sociale e reinserimento delle persone in esecuzione penale esterna, consolidando la rete dei servizi sul territorio; l’istituzione del Coordinamento Pedagogico Territoriale, uno strumento di governance previsto dal Sistema Integrato 0-6 che metterà in rete nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia, servizi comunali e istituzioni scolastiche per promuovere indirizzi pedagogici condivisi, garantire la continuità educativa, sostenere la formazione del personale e favorire il costante miglioramento della qualità dei servizi.

Infine, è passato l’atto di indirizzo politico-amministrativo per procedere all’aggiornamento del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) che si articolerà in tre fasi, la prima riguarda l’aggiornamento del Piano allo stato attuale, la seconda l’individuazione degli ostacoli presenti nelle scuole comunali e la terza fase riguarderà i percorsi di accessibilità sino alle fermate BRT.