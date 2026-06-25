Regione, Giunta nomina Direttore del Dipartimento Cultura, Istruzione, Turismo e Diritti civili

L’incarico di D’Elia avrà durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro

La Giunta regionale, su proposta del presidente Antonio Decaro, ha nominato ai sensi dell’articolo 21, comma 1, dell’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”, il dott. Annibale D’Elia, Direttore del Dipartimento Cultura, Istruzione, Turismo e Diritti civili della Regione Puglia. L’incarico avrà durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Annibale D’Elia (Milano, 1970) si occupa da oltre 20 anni di innovazione nelle politiche pubbliche. Ha iniziato il suo percorso in Puglia cofondando una cooperativa premiata nel 2000 come migliore impresa under 32 in Italia. In seguito, ha diretto il programma della Regione Puglia per i giovani “Bollenti Spiriti” e ha fatto parte della task force del Ministro dell’Economia che ha delineato la normativa italiana sulle startup innovative. Negli ultimi anni ha collaborato con enti locali, università, fondazioni, regioni e ministeri sui temi dell’innovazione sociale e culturale, dell’educazione e dello sviluppo locale. Dal 2017 al 2025 ha lavorato come dirigente al Comune di Milano dove ha ricoperto gli incarichi di Direttore Innovazione economica e sostegno all’impresa e di Direttore Economia Urbana, moda e design occupandosi, tra le altre cose, di economia di prossimità, manifattura urbana 4.0 ed economia circolare, di rigenerazione e messa in rete di spazi socioculturali, dei grandi eventi urbani sulla moda e il design.