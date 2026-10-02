Confermate le indiscrezioni di CosmoPolis sulla gestione degli impianti sportivi

Con una nota, il Comune, ufficializza l’interesse di Legends Global per lo stadio Iacovone, per quello del nuoto e per il PalaMazzola

L’eredità impiantistica dei Giochi del Mediterraneo e, più in generale, lo sviluppo della vocazione sportiva della città restano tra le priorità dell’amministrazione comunale di Taranto. A fare il punto sulle procedure per l’affidamento degli impianti è lo stesso Comune, attraverso una nota.

Gli uffici competenti sono al lavoro sulle procedure di assegnazione delle strutture ai potenziali gestori. Nel frattempo, laddove possibile, gli impianti vengono resi disponibili per l’utilizzo. Alcune strutture, tuttavia, sono ancora interessate da interventi di rifinitura da parte della struttura commissariale, tra queste lo stadio Erasmo Iacovone.

Proprio per lo stadio cittadino, spiega il Comune, è in corso l’istruttoria relativa a una nuova proposta di project financing presentata dalla società proprietaria del Taranto Calcio. Lo Iacovone, insieme al PalaRicciardi, allo stadio di atletica Giuseppe Valente, al PalaMazzola e allo Stadio del Nuoto, è inoltre interessato da una manifestazione di interesse per la gestione complessiva degli impianti presentata da Legends Global. L’amministrazione comunale fa sapere che è in corso un’interlocuzione con la società, alla quale è stata recentemente trasmessa una nota contenente alcuni chiarimenti.

Il Comune precisa, tuttavia, che Legends Global non ha al momento presentato alcuna proposta di project financing. Per il PalaRicciardi e l’attiguo stadio di atletica Giuseppe Valente è invece arrivata una proposta ufficiale da parte della Fidal, la Federazione italiana di atletica leggera. Anche in questo caso la documentazione è al vaglio degli uffici comunali per la relativa istruttoria. Analoga procedura riguarda il PalaMazzola, per il quale sono state presentate due proposte di gestione attualmente all’esame dell’amministrazione.

Sono invece concluse le procedure relative al Magna Grecia Center, al parco urbano del rione Salinella e allo stadio Vincenzino Paradiso di Talsano. Il Comune sta completando i controlli propedeutici all’aggiudicazione definitiva e alla successiva stipula dei contratti.

Resta da definire, infine, il futuro dello Stadio del Nuoto. Oltre alla manifestazione di interesse di Legends Global, precisa l’amministrazione, non risultano al momento proposte ufficiali per la gestione dell’impianto. È invece in corso un’interlocuzione con la Fin, la Federazione italiana nuoto, per valutare la possibilità di una collaborazione.