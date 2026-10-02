venerdì 2 Ottobre 26
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Kyma Ambiente, Lazzàro (FDI): “L’ambiguità non è prudenza,è una scelta politica irresponsabile”

Politica

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