Ctp Taranto, consiglieri provinciali elogiano il risanamento: “87 nuovi bus e conti in ordine”

Tomai, Laterza, Maiorano e Carrieri sottolineano i risultati raggiunti dall’azienda di trasporto pubblico. Sospese le procedure concorsuali durante il periodo elettorale, smentite le notizie sui concorsi

Dopo l’incontro avvenuto in Provincia con il consiglio d’amministrazione del Ctp di Taranto, quattro consiglieri provinciali hanno espresso pieno apprezzamento per i risultati raggiunti dall’azienda di trasporto pubblico locale. Giovanna Tomai, Angelo Laterza, Luca Maiorano e Massimo Carrieri hanno evidenziato il significativo risanamento finanziario condotto negli ultimi anni sotto la presidenza dell’avvocato Francesco Tacente.

“L’organizzazione aziendale impeccabile”, come l’ha definita lo stesso direttore del Ctp, Giuseppe Murgolo, ha portato a risultati concreti: tra fine 2023 e inizio 2024 l’azienda ha acquistato 87 nuovi autobus, di cui 20 ibridi, segnando un importante passo avanti anche sul fronte ambientale.

L’incontro, promosso dal presidente facente funzioni della Provincia di Taranto, Roberto Puglia, in qualità di rappresentante dell’Ente socio di maggioranza, ha permesso ai consiglieri di approfondire la conoscenza della partecipata e del suo stato gestionale. Durante la riunione sono stati affrontati diversi temi di rilevanza istituzionale, compresi i rilievi formulati dall’Anac e i subaffidamenti realizzati negli ultimi anni, con l’impegno a garantire sempre massima chiarezza e trasparenza.

In considerazione dell’imminente tornata elettorale, che vede l’attuale presidente del Ctp candidato alla carica di Sindaco di Taranto, è stata condivisa l’opportunità di sospendere temporaneamente ogni iniziativa concorsuale. I quattro consiglieri provinciali hanno inoltre tenuto a smentire alcune notizie circolate recentemente: “Il Ctp Taranto non ha indetto alcun concorso, ma ha semplicemente individuato, tramite procedura ad evidenza pubblica, la società che si occuperà dell’organizzazione e gestione delle future prove concorsuali”. Questa scelta, precisano, mira proprio a garantire la massima trasparenza e le più ampie garanzie per i futuri candidati.