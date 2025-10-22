Da Castellaneta, Maurizio Cristini: “Per una Puglia che cresce insieme”

Il presidente del Consiglio della provincia jonica si candida a sostegno di Decaro presidente

Come riportato nella nota, Maurizio Cristini, candidato al Consiglio regionale della Puglia con la lista “Per la Puglia” a sostegno di Antonio Decaro presidente, si presenta con un messaggio chiaro: costruire una regione più vicina ai cittadini, capace di ascoltare le esigenze dei territori e promuovere uno sviluppo inclusivo.

«La provincia di Taranto è la nostra casa, qui vive una comunità che non si arrende e che ogni giorno costruisce, con le proprie mani, il futuro del nostro territorio – ha dichiarato Cristini – Mi candido per dare voce a chi lavora, a chi crede nel valore delle proprie radici e nella forza della comunità: vogliamo una Puglia che investe su lavoro, agricoltura e turismo, mettendo al centro la qualità della vita dei suoi cittadini».

Per l’agricoltura e piccoli produttori Cristini -si legge- punta a sostenere i consorzi dei piccoli produttori locali, valorizzando i prodotti tipici e le eccellenze agroalimentari della provincia di Taranto; l’obiettivo è rafforzare le filiere locali, migliorare l’accesso ai mercati e supportare le aziende agricole nell’innovazione e nello sviluppo sostenibile.

Su lavoro e infrastrutture il candidato sottolinea la necessità di potenziare le infrastrutture del territorio e di affrontare con concretezza le criticità legate all’approvvigionamento idrico.

L’attenzione è rivolta anche alla grande industria che deve tornare ad essere “questione nazionale” per poter guardare al futuro con occhi di speranza coniugando ambiente e sviluppo economico.

Cristini ritiene fondamentale promuovere la cultura come volano turistico, valorizzando il vasto patrimonio storico, artistico e naturale della provincia: investire in percorsi culturali, eventi e iniziative turistiche significa attrarre visitatori, creare posti di lavoro e rafforzare l’identità locale.

Il comitato elettorale di Cristini non è solo uno spazio fisico -si aggiunge nella nota- ma un luogo dove, in diversi giorni, si apriranno vere e proprie officine tematiche dedicate a giovani, sport, istruzione, sanità, agricoltura, dissesto idrogeologico e ambiente: professionisti del settore interverranno per confrontarsi con cittadini e portare competenze concrete nella costruzione di proposte operative per la Puglia.

Un progetto partecipato per la Puglia – conclude- sarà al centro della campagna elettorale di Cristini che si concentrerà su queste priorità, promuovendo politiche di inclusione sociale e opportunità per tutti i cittadini.