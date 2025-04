Democrazia Cristiana con Piero Bitetti: “Sostegno convinto alla coalizione di centrosinistra”

Verso le amministrative di maggio, la DC ufficializza il suo sostegno al centrosinistra

La Democrazia Cristiana scende in campo al fianco di Piero Bitetti, ufficializzando la propria adesione alla coalizione di centrosinistra in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio prossimi.

“Una scelta condivisa e deliberata all’unanimità al termine di un intenso confronto interno che ha coinvolto iscritti, candidati e dirigenti del partito. – si legge in una nota – Negli ultimi giorni, il dialogo tra la DC e il candidato sindaco Bitetti si è consolidato attorno a una visione comune per il futuro della città, basata su concretezza, ascolto e responsabilità”.

L’adesione alla coalizione, fanno sapere da Democrazia Cristiana, “nasce dalla piena condivisione dei principali punti programmatici, in particolare lo sviluppo economico e occupazionale, la riqualificazione urbana della Città Vecchia e delle zone più fragili, e un forte impegno per la ricucitura del tessuto sociale, duramente compromesso da anni di crisi e disuguaglianze”.

«Abbiamo riconosciuto nella proposta politica di Piero Bitetti e della coalizione di centrosinistra la risposta più seria e credibile alle esigenze della nostra comunità – affermano dalla Democrazia Cristiana –. Vogliamo contribuire attivamente con idee, energie e responsabilità alla costruzione di un’amministrazione capace di guardare oltre l’emergenza, puntando su coesione sociale, legalità e partecipazione».

La Democrazia Cristiana si prepara a offrire un contributo fattivo alla campagna elettorale e al futuro governo della città, rimanendo fedele ai propri valori storici e alla volontà di costruire una Taranto più giusta, viva e inclusiva.