Direzione Pd, la replica di Filippetti

Riceviamo nota a firma del segretario provinciale, Anna Filippetti, pubblichiamo integralmente:

Riceviamo nota a firma del segretario provinciale, Anna Filippetti, pubblichiamo integralmente:

“In riferimento all’articolo pubblicato su Cosmopolis dal titolo “Filippetti-Bitetti, oltre la rima baciata non c’è di più”, chiedo di precisare per dovere di chiarezza e verità nei confronti dei lettori. La Direzione provinciale del Partito Democratico ha come unico ordine del giorno le prossime competizioni elettorali provinciali e non la figura del sindaco di Taranto. I temi richiamati nell’articolo attengono esclusivamente alla sfera cittadina e sono stati già chiariti attraverso comunicati ufficiali, interviste e interlocuzioni dirette con il sindaco stesso.

È inoltre opportuno precisare che il PD provinciale e il PD cittadino restano pienamente all’interno della maggioranza, una maggioranza che, è bene ricordarlo, non potrebbe esistere senza il contributo determinante del Partito Democratico, al di là della nascita di nuovi gruppi. Pertanto, esclusivamente per dovere di verità, tengo a ribadire che la suddetta Direzione provinciale non aveva all’ordine del giorno il sindaco di Taranto.

Rimaniamo naturalmente a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o delucidazione”.

Anna Filippetti

Segretaria provinciale PD