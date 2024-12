Discarica ex Vergine, Borraccino: “I Comuni interessati contrari alla riapertura”

Borraccino: “Continueremo a tenere sotto controllo la procedura convinti che la discarica in oggetto non vada riaperta per i motivi tecnici citati nelle osservazioni”

“Oggi a Taranto, si è tenuta la conferenza dei servizi presso la Provincia di Taranto per la richiesta, della società Lutum, di riapertura della discarica ex Vergine, nell’isola amministrativa di Taranto confinante con i comuni di Lizzano, Fragagnano, Monteparano, Roccaforzata e Faggiano.” Lo afferma in una nota il consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto, Cosimo Borraccino.

“È giusto ricordare che lo scorso 9 novembre ho presentato le personali osservazioni, anche a nome del Partito Democratico di Taranto, al progetto, analogamente a quanto fatto già a luglio dello scorso anno sempre per lo stesso procedimento. – Sottolinea – Si è trattato oggi di una riunione interlocutoria, giacché si è dato atto di tutte le osservazioni pervenute da associazioni, enti e altri soggetti, tutti indicati a verbale e pubblicati, comprese quelle arrivate fuori termine.

Si è dato lettura dei pareri degli enti pervenuti (Asl, Arpa, Soprintendenza, Ufficio Urbanistica Comune di Taranto etc). Arpa, nello specifico ha descritto sinteticamente il proprio parere che è pervenuto nel corso della conferenza dei servizi, evidenziando criticità e richiesta di documentazione integrativa.

La Provincia ha chiesto integrazioni e chiarimenti al proponente anche attraverso il parere del proprio comitato tecnico. – Si legge nella nota – Raccolti tutti i pareri, la Provincia, notificherà il verbale della conferenza, dando alla società un tempo congruo per formulare le integrazioni.

I rappresentanti dei Comuni interessati hanno ribadito anche oggi la propria contrarietà. Una volta completo il verbale verrà pubblicato sul sito della Provincia di Taranto. – Conclude Borraccino – Continueremo a tenere sotto controllo la procedura convinti che la discarica in oggetto non vada riaperta per i motivi tecnici citati nelle osservazioni.”