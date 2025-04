Amministrative Taranto, Francesco Tacente si candida a sindaco

L’avvocato penalista guiderà una coalizione di liste civiche. “Raccogliamo una spinta emotiva forte dalla città, è il momento di guardare avanti”

Francesco Tacente scioglie le riserve e annuncia la sua candidatura a sindaco di Taranto. L’avvocato penalista, 42 anni, patrocinante in Cassazione, guiderà una larga coalizione composta prevalentemente da liste civiche. “Raccolgo l’invito di donne, uomini e giovani per dare alla città stabilità e buon governo”, ha dichiarato Tacente, alla sua prima esperienza elettorale e politica, non avendo mai avuto tessere di partito.

Il candidato sindaco ha sottolineato come nelle ultime settimane abbia avvertito “un affetto e una spinta emotiva inaspettati”, sia per strada che nelle aule del tribunale dove lavora. “È il segno tangibile che Taranto ha bisogno di una nuova linfa vitale”, ha commentato.

Tacente ha poi tracciato un parallelo con il 2007, evidenziando come oggi la città non debba fare i conti con gli effetti di un dissesto finanziario come ai tempi della prima Giunta Stefano. “Dobbiamo individuare le persone più capaci per amministrare la città”, ha affermato, “dopo una gestione degli equilibri politici che ha portato allo scioglimento anticipato del Consiglio comunale”.

Il candidato ha anche annunciato che le liste a suo supporto stanno già lavorando dal giorno successivo allo scioglimento del Consiglio. “Nei prossimi giorni – ha concluso – definiremo la bozza di programma che ci vede uniti in questo entusiasmante percorso e che presenteremo insieme alla mia candidatura ufficiale”.