Disco verde

Giunta pugliese: si va verso l’ esclusione di Emiliano?

All' ex governatore della Puglia sarà proposto un incarico da consigliere politico Ad una settimana dalla proclamazione del nuovo Presidente della Puglia, sembrerebbe esserci...
Legge di Bilancio 2026, Falcone (Con): “I Comuni aderiscano alla Rottamazione Quinquies”

La Legge di Bilancio per il 2026 introduce la possibilità per i Comuni e gli Enti locali di aderire alla Rottamazione Quinquies prevedendo l’eliminazione...
Regione Puglia, Decaro: “A breve avremo la giunta”

“Ho un'idea già da diverso tempo. In questi giorni sto cercando di riallineare le deleghe dei singoli assessorati con le competenze dei dipartimenti” "Ho un'idea...
