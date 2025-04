Elezioni, Bitetti scrive ai sindaci della provincia: “Uniamo le forze”

Il candidato sindaco si rivolge ai primi cittadini della provincia ionica e auspica un’alleanza istituzionale per affrontare insieme le sfide del territorio

In vista delle prossime elezioni comunali, il candidato sindaco Piero Bitetti – già Presidente del Consiglio Comunale di Taranto e Consigliere Provinciale delegato – lancia un appello ai 28 sindaci della provincia jonica, invitandoli a una “collaborazione con spirito pratico e visione condivisa” sottolineando l’urgenza di mettere da parte le divisioni per affrontare insieme le sfide comuni.

“Ognuno di noi conosce da vicino le difficoltà, ma anche le potenzialità della propria comunità. Unendo forze, esperienze e idee possiamo davvero costruire qualcosa di solido, che migliori la vita delle persone e dia futuro a tutta la provincia”.

Bitetti si impegna, in caso di vittoria, a fare della collaborazione con gli altri sindaci un pilastro del proprio mandato: “Se avrò l’onore di guidare Taranto – conclude il candidato – il mio primo obiettivo sarà aprire un dialogo costante con te e gli altri sindaci della terra ionica. Nessun protagonismo, solo collaborazione vera e risultati concreti”.