Emergenza parcheggi a Taranto: Fratelli d’Italia propone tre autosilo nel borgo

Lessa e De Gennaro: “Previsti 2.500 nuovi posti auto con tariffe da 30 centesimi l’ora. Un piano per rilanciare il commercio e decongestionare il centro”

La carenza di parcheggi nel borgo di Taranto è diventata ormai un’emergenza che soffoca il commercio e complica la vita dei residenti. A denunciarlo sono Pino Lessa e Floriana De Gennaro, candidati al Consiglio Comunale con Fratelli d’Italia, che propongono una soluzione radicale: la realizzazione di tre nuovi autosilo per un totale di circa 2.500 posti auto.

Il progetto più ambizioso riguarda una struttura da 1.500-2.000 posti in via Pupino, vicino all’ospedale Militare. Gli altri due interventi prevedono un parcheggio multipiano da 400 posti nella zona Bestat e uno da 70-80 posti in via Liguria. “Proporremo tariffe agevolate di 30 centesimi all’ora”, spiegano i candidati che sostengono la corsa a sindaco di Luca Lazzaro.

“L’amministrazione Melucci ha ridotto i parcheggi disponibili privilegiando gli abbonamenti mensili”, accusano Lessa e De Gennaro, che nel 2003 avevano già ridisegnato il sistema della sosta in città. “Il borgo si sta svuotando e sta perdendo la sua vocazione commerciale. Con questo piano elimineremo il ‘traffico morto’, miglioreremo la viabilità e creeremo anche nuovi posti di lavoro per la gestione delle strutture”.