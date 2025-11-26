Emiliano ci “regala” una deputata tarantina

Ubaldo Pagano in Consiglio regionale; Francesca Viggiano in Parlamento. L’ultimo regalo di Michele Emiliano, da presidente della Regione, alla città di Taranto

Ubaldo Pagano in Consiglio regionale, Francesca Viggiano in Parlamento. Si tratta dell’ultimo regalo, da presidente della Regione, che Michele Emiliano ha voluto offrire alla città di Taranto. La dirigente regionale del Pd, già assessore con la giunta Melucci, siederà a Montecitorio non appena Pagano verrà proclamato consigliere regionale. Sarà deputata per un anno e mezzo: il tempo che resta fuori, che manca prima che questa legislatura abbia termine. Non tanto, ma neanche poco. Specie se si considerano le sfide che il capoluogo jonico dovrà affrontare nei prossime mesi. A cominciare dal dossier concernente l’Ilva.

E’ vero che Viggiano sarà un parlamentare di opposizione, ma quelli di maggioranza sin qui visti all’opera non è che abbiano inciso. E poi, dato non trascurabile quando si parla di Taranto, delle sue debolezze esterofile, città capoluogo ma non capofila, un onorevole della città rappresenta una novità. Emiliano ha voluto Pagano in Consiglio regionale. E, di fatto, una tarantina a Roma.