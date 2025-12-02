Emiliano saluta i dipendenti della Regione: “Ne è valsa la pena”

“Auguro a Decaro di vivere questa esperienza con pienezza”

“Mi permetterete anche di fare i miei auguri al presidente eletto Antonio Decaro, di fargli l’augurio di potere vivere questa esperienza con pienezza, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista politico perché ne vale la pena”. Lo ha detto il governatore uscente Michele Emiliano parlando dal palco allestito nell’Agorà del Consiglio regionale dove ha riunito consiglieri di maggioranza e opposizione e i dipendenti di Regione e Consiglio per un commiato al termine del mandato.

“Ogni sacrificio personale che ciascuno di noi, e anche io in parte, abbiamo fatto per vivere nelle istituzioni credo di poter dire a nome di tutti che ne valeva la pena. Valeva la pena ogni sacrificio, ogni uscita di casa troppo mattutina lasciando i propri affetti a casa, ogni discussione, ogni contrasto, ogni litigata qualche volta perché abbiamo tutti insieme cambiato il destino di una regione”.

Rivolgendosi ai bambini di una scuola elementare di Corato che hanno assistito all’evento, ha aggiunto: “Questo destino una volta che è cambiato non è cambiato per sempre. Il destino è un po’ come lo studio: non basta studiare il primo quadrimestre perché poi le maestre se ne accorgono se uno poi il secondo quadrimestre smette di studiare. Bisogna studiare sempre”. (Ansa)