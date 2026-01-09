Ex Ilva, Bitetti: “Bene le parole della Meloni. Rinnovo l’invito ad un incontro”

Il sindaco di Taranto interviene dopo le affermazioni della Premier sul siderurgico tarantino in occasione della conferenza stampa di inizio anno
“Accolgo con favore quanto dichiarato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali, compresi quelli territoriali, e il suo appello a remare tutti nella stessa direzione per conciliare la tenuta della salute, dell’occupazione, della sicurezza e dell’ambiente.” Lo afferma in una nota il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, a seguito delle dichiarazioni della Premier Meloni sullo stabilimento ex Ilva.
“Così come accolgo anche quando detto sul non ripetere gli errori del passato, e di non permettere a nessun possibile nuovo acquirente, di arrivare a Taranto con un intento predatorio. Ora però dalle parole si passi ai fatti. – Prosegue il primo cittadino – Ribadiamo la richiesta di un incontro con la presidente Meloni, così come già fatto due mesi fa, a maggior ragione in questa fase così delicata e dopo le sue dichiarazioni di oggi sul voler coinvolgere anche il territorio. Cosa che mi sembra imprescindibile.
Gettiamo le basi quindi per un dialogo franco e senza pregiudiziali e avviamo una collaborazione proficua nel rispetto delle esigenze della comunità tarantina.” Conclude Bitetti.