Ex Ilva, Bitetti dice no all’Accordo di Programma

“Chiediamo legge speciale per Taranto”

Il sindaco Piero Bitetti, recependo le indicazioni pervenute dai capigruppo di maggioranza, ha annunciato la propria contrarietà alla firma dell’accordo di programma proposto dal Governo per l’ex Ilva di Taranto. I capigruppo di maggioranza ritengono superfluo convocare nei prossimi giorni il consiglio comunale in quanto l’accordo così formulato è lacunoso e privo di garanzie per la città.

Nel documento viene, inoltre, chiesto al sindaco di non firmare l’atto d’intesa – si legge nella nota- e viene proposto di lavorare su un nuovo accordo di programma che preveda la totale decarbonizzazione dell’impianto entro cinque anni, garantisca la tutela della salute di cittadini e lavoratori, assicuri la salvaguardia ambientale e dei posti di di lavoro.

Un accordo che, inoltre, preveda misure per la diversificazione economica e il potenziamento dell’offerta formativa e sanitaria sul territorio.

Il sindaco Bitetti ha inoltre avanzato la richiesta al Governo di adottare un decreto-legge speciale per Taranto, che metta in campo risorse dedicate alla riconversione industriale insieme a strumenti straordinari per la rigenerazione urbana e ambientale che possano al contempo attrarre investimenti.