Festa di San Giorgio, Russo: “Guardare al futuro valorizzando la tradizione”

“Le moderne tecnologie offrono oggi soluzioni alternative, come spettacoli con droni luminosi o fuochi a basso impatto acustico, che permettono di mantenere intatta la bellezza dello spettacolo riducendo però i disagi”

“In occasione della festa di San Giorgio, desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che, ogni anno, contribuiscono con impegno e passione alla realizzazione dei fuochi d’artificio, un momento atteso e capace di unire l’intera comunità.” Lo afferma in una nota Roberto Russo, Consigliere Comunale di San Giorgio e Referente Futuro Nazionale.

“Allo stesso tempo, ritengo sia opportuno avviare una riflessione in vista delle prossime edizioni. Le moderne tecnologie offrono oggi soluzioni alternative, come spettacoli con droni luminosi o fuochi a basso impatto acustico, che permettono di mantenere intatta la bellezza dello spettacolo riducendo però i disagi. Ieri, grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, si è evitata la propagazione di un principio di incendio causato da fuochi.

È un tema – sottolinea – che riguarda da vicino gli animali, spesso fortemente spaventati dai rumori, ma anche le persone più fragili, gli anziani, i bambini e chi vive particolari condizioni di salute.

L’obiettivo non è rinunciare alla tradizione, ma migliorarla, rendendola sempre più inclusiva e rispettosa di tutti.

Tradizione e innovazione possono convivere. – Conclude Russo- Per i prossimi anni, possiamo fare un passo avanti.”