Ex Ilva, Bitetti: “Il futuro della città va tutelato”

Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, commenta la decisione presa dalla Corte d’Appello di Milano sull’ex Ilva di Taranto. Riportiamo integralmente la nota

“Rispettiamo la decisione dei giudici della corte d’appello di Milano, decisione che non ci sorprende. Abbiamo avuto modo di dire a Roma, al Governo, cose chiare: il futuro della città va tutelato con misure che preservino economia e sviluppo, i lavoratori vanno tutelati con misure di compensazione affinché non si perda un solo posto. E l’accelerazione imposta da questo provvedimento ne rende ancora più urgente la loro attuazione.

Puntiamo a investimenti che favoriscano la ripresa. Perché senza interventi adeguati dovremo scontrarci con l’impoverimento del territorio, con un abbassamento della qualità della vita, con una comunità che rischia di ammalarsi. Il 16 settembre sarà il punto di non ritorno per lo spegnimento degli impianti, il tavolo interministeriale che abbiamo chiesto a Palazzo Chigi dovrà insediarsi in tempi utili e dare risposte.”