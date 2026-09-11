Ex Ilva, Perrini (FdI): “Priorità alla tutela dei lavoratori e del futuro del territorio”

“Accettiamo la sentenza di Milano. Ora serve sinergia tra tutti i livelli istituzionali, lavorando concretamente per dare risposte e certezze ai cittadini e alle famiglie”

“La decisione della Corte d’Appello di Milano sull’ ex Ilva non ci coglie alla sprovvista: era una pronuncia prevedibile, ma il nostro impegno deve ora concentrarsi interamente sui lavoratori e sulle prospettive future.” Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

“Accettiamo la sentenza della magistratura, il Governo Meloni è in prima linea, concentrato sul dossier Taranto, adesso si apre una fase decisiva in cui è fondamentale salvaguardare i livelli occupazionali, tutelare ogni singolo posto di lavoro e sostenere le tante imprese dell’indotto che rischiano di subire pesanti ripercussioni. – Afferma – Sarò al fianco di tutti i lavoratori dell’Ilva e delle aziende collegate: sono miei ex colleghi, familiari, parenti e persone che incontro ogni giorno e di cui conosco bene i sacrifici. Nessun dipendente, dal primo all’ultimo, deve essere lasciato indietro o trascurato.

Insieme all’on. Dario Iaia e a tutta la rappresentanza di Fratelli d’Italia ad ogni livello, continueremo a sostenere le iniziative del Governo Meloni. In particolare, riteniamo strategica la creazione di un Tavolo per lo sviluppo di Taranto, su cui il Governo è al lavoro, all’interno del quale il CIS, possa giocare un ruolo centrale per attrarre nuovi investimenti e garantire garanzie occupazionali a lungo termine.

Invito tutti, in questo momento, a mettere da parte la propaganda e le polemiche. – Conclude Perrini – Ora serve sinergia tra tutti i livelli istituzionali, lavorando concretamente per dare risposte e certezze ai cittadini e alle famiglie di questo territorio”.