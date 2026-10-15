Ex Ilva, Bitetti: “Piattaforma unitaria. Ora attendiamo il Governo”

“Il nostro territorio ha dato tanto, ha sofferto e soffre ancora, ora merita un risarcimento da parte del Governo. Per questo ci aspettiamo da Roma una risposta immediata, non c’è più tempo”

“Abbiamo ottenuto un risultato importante, durante l’incontro promosso dal presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, su impulso delle sigle sindacali: esprimere una voce unitaria, una piattaforma unica di rivendicazione, che presenteremo al Governo chiedendo un incontro.” Commenta così il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, la fimra del documento unitario per la crisi dell’ex Ilva.

“La base del documento sottoscritto oggi da sindacati, istituzioni locali e rappresentanti delle forze politiche presenti in Consiglio Regionale prende le mosse dalla nota scaturita dal consiglio di fabbrica tenuto lo scorso 7 ottobre. – Afferma – Nota nella quale si ribadiscono principi che sosteniamo da almeno un anno: scardinare lo scontro tra diritti costituzionalmente garantiti, come salute e lavoro; favorire il processo di decarbonizzazione; trovare misure per incentivi all’esodo e lavoro usurante; favorire investimenti che assorbano gli inevitabili esuberi.

Il nostro territorio ha dato tanto, ha sofferto e soffre ancora, ora merita un risarcimento da parte del Governo. – Conclude Bitetti – Per questo ci aspettiamo da Roma una risposta immediata, non c’è più tempo.”