Ex Ilva, Di Cuia e Stellato: “Si convochi d’urgenza il Consiglio comunale di Taranto”

Articoli Correlati

D’Errico alla guida dell’UDC della provincia di Taranto

CP -
L'avvocato tarantino nominato nuovo Commissario provinciale. Per il Vicesegretario nazionale on. Chiarelli: "D'Errico, Natale, Zaccaria e Castiglia rappresentano una squadra credibile, pronta ad ascoltare...
Read more

Ex Ilva, Europa Verde/AVS: “Soddisfatti per il no della maggioranza all’accordo di programma”

CP -
“Una posizione netta, maturata anche grazie al lavoro costante e determinato dei nostri rappresentanti all'interno del Consiglio Comunale, che sin dall'inizio hanno espresso con...
Read more

Ex Ilva, Angolano (M5S): “L’Accordo di programma deve passare dal Consiglio Comunale”

CP -
“Il tempo dei giochi e delle stanze chiuse è finito. La città merita rispetto e condivisione nelle decisioni future” “Abbiamo l'impressione che in questo delicatissimo...
Read more

