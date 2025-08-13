mercoledì 13 Agosto 25
Ex Ilva, Emiliano: “Con la firma dell’intesa un nuovo inizio per Taranto

Ricorso al Tar contro l’Aia: il M5S sostiene l’iniziativa

CP -
Il Movimento 5 Stelle esprime piena adesione all'iniziativa promossa da Peacelink e Giustizia per Taranto per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro l'Autorizzazione...
Autonomia differenziata, la Regione Puglia approva modifiche e integrazioni

CP -
Secondo il presidente Michele Emiliano, “contribuirà alla realizzazione di una differenziazione regionale solidale e cooperativa” La Giunta regionale ha approvato un disegno di legge avente...
Ex Ilva, il presidente del Consiglio comunale raccoglie le istanze delle associazioni

CP -
Liviano riferirà al Sindaco l'esito dell'incontro e ha indicato alcune parole chiave – coesione sociale, centralità della persona, decarbonizzazione e diversificazione produttiva –...
