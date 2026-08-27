Ex Ilva, Filippetti (PD): “L’ennesimo decreto dopo mesi di silenzio”

“Non cancella mesi di immobilismo e non offre ancora una risposta credibile sul futuro di Taranto, sulla tutela dei lavoratori e sulla necessità di garantire salute e ambiente. Il Governo Meloni si assuma finalmente le proprie responsabilità”

“Ancora una volta il Governo Meloni arriva in ritardo e prova a mettere una toppa a una crisi che da mesi ha lasciato ricadere sulle spalle di Taranto, dei lavoratori e degli enti locali. Per mesi il Governo ha cercato di scaricare sulle istituzioni del territorio responsabilità che sono esclusivamente nazionali.” Lo afferma in una nota la segretaria provinciale del Pd di Taranto, Anna Filippetti.

“Questo decreto non cancella mesi di immobilismo e non offre ancora una risposta credibile sul futuro di Taranto, sulla tutela dei lavoratori e sulla necessità di garantire salute e ambiente. Taranto ha bisogno di un progetto industriale vero, di garanzie occupazionali e di una prospettiva chiara sulla decarbonizzazione, sulla tutela della salute e sul futuro della città e dei lavoratori.

Adesso il Governo deve fare un passo ulteriore: mettere a disposizione risorse adeguate e costruire un piano industriale che tenga insieme lavoro, ambiente e salute. – Conclude Filippetti – Il Governo Meloni si assuma finalmente le proprie responsabilità.”