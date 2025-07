Ex Ilva, Pagano (PD): “Governo valuta gli emendamenti per appartenenza politica”

“Il Fondo Tamburi è stato contrastato fin dall’inizio dal Governo Meloni. Invece di mettere nuove risorse, il Governo e la maggioranza hanno addirittura tentato di tagliare parte dei soldi già stanziati”

“Il Governo scrive un’altra scandalosa pagina nella vicenda del Fondo Tamburi. Il fondo è stato istituito nel 2021 dal PD, grazie a un mio emendamento, per risarcire i residenti dei quartieri più vicini allo stabilimento per i danni subiti dalle loro case.” Lo afferma in una nota il deputato del PD, Ubaldo Pagano.

“Questa iniziativa, certamente non esaustiva ma importante per avvicinare le istituzioni ai cittadini, è stata contrastata fin dall’inizio dal Governo Meloni. L’anno scorso sono arrivate moltissime richieste per gli indennizzi ai residenti e i fondi non sono più bastati. – Afferma – Invece di mettere nuove risorse, il Governo e la maggioranza hanno addirittura tentato di tagliare parte dei soldi già stanziati.

Oggi, dopo aver bocciato i miei emendamenti per migliorarne il funzionamento e consentire a tante altre famiglie, altrimenti escluse, di accedervi, si è verificato un altro vergognoso episodio. Il Governo ha approvato un ordine del giorno presentato da un collega di maggioranza mentre ne bocciava un altro a mia firma che chiedeva praticamente gli stessi impegni. – Conclude Pagano – Cosa pensare di questo Governo e di questa maggioranza se non che sono bravi solo a socializzare le responsabilità e a intestarsi i meriti delle iniziative altrui.”