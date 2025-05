Forza Italia: “Candidati impresentabili? Casellario giudiziario pulito, quindi eleggibili”

La segreteria cittadina di Forza Italia difende i suoi candidati a Taranto e ribadisce la loro eleggibilità

La segreteria cittadina e provinciale di Taranto di Forza Italia interviene in merito alle recenti polemiche per la possibilità che entrino in consiglio comunale alcuni candidati consiglieri segnalati dalla commissione parlamentare antimafia, che li ha definiti «impresentabili»

“Casellario giudiziario pulito e nessuna condanna: i nostri due candidati al consiglio comunale di Taranto, annoverati come “impresentabili”, sono due persone sulle quali non insiste alcuna sentenza penale. – si legge in una nota – Perciò, essendo Forza Italia un partito garantista senza se e senza ma, in assenza di qualsiasi sentenza a riguardo, riteniamo che i due candidati abbiano avuto tutto il diritto di partecipare alle elezioni comunali in quanto eleggibili. Ricordiamo a noi stessi che l’Italia sia un Paese fondato sul principio di innocenza fino a sentenza passata in giudicato. E non è questo il caso”.