Forza Italia sostiene Lazzaro

Di Cuia rinuncia alla candidatura a sindaco per atto di responsabilità. “Il centrodestra ha il dovere di restare unito”

“Forza Italia compie, come sempre, una scelta di responsabilità: Taranto non ha bisogno di altre divisioni, ma di unità ed è per questo che abbiamo deciso di sostenere convintamente la candidatura di Luca Lazzaro a sindaco della città.” Lo afferma in una nota l’esponenti di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia.

“L’ho appena incontrato per comunicargli la nostra posizione e il supporto leale e determinato che gli garantiremo in campagna elettorale e in caso di elezione alla guida di Taranto. Ringrazio i dirigenti e i militanti di Forza Italia e la nostra dirigenza nazionale e regionale, con cui abbiamo portato avanti un’attenta riflessione, anteponendo il bene della città ad ogni argomento. Il centrodestra ha il dovere di restare unito e da oggi dobbiamo puntare all’obiettivo. Possiamo e dobbiamo vincere”.