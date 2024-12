Giochi 2026, Iaia (FdI): “Grazie a Ferrarese si procede a tamburo battente”

“Stanziati 300 milioni di euro per supportare un evento che lascerà l’impronta sugli impianti sportivi tarantini”

“Le principali grandi opere per i Giochi del Mediterraneo sono state appaltate. Si tratta della ristrutturazione dello stadio di calcio Iacovone, della costruzione dell’impianto polivalente PalaRicciardi e dello stadio del nuoto con due piscine olimpioniche da 50 metri ciascuna”, dichiara Dario Iaia, deputato di Fratelli d’Italia.

“E’ ormai evidente che la decisione del governo Meloni di commissariare questa importante manifestazione sportiva è stata determinante proprio quando ormai sembrava che Taranto avesse perso l’occasione di accoglierla per via dei gravi ritardi causati dall’ex comitato organizzativo. Il commissario Ferrarese continua a lavorare incessantemente per far sì che la città abbia i Giochi tanto attesi e il governo ha stanziato 300 milioni di euro per supportare un evento che lascerà l’impronta sugli impianti sportivi tarantini.

Siamo veramente vicini al 2026 e non possiamo permetterci intoppi. Dobbiamo continuare a fare squadra per il nostro territorio che sarà vero protagonista dei Giochi, così come merita. Non solo in città ma anche in provincia, sono diverse le strutture sportive che potranno beneficiare di interventi migliorativi e non possiamo che esserne orgogliosi. Gli impianti ospiteranno in prima battuta gli atleti che arriveranno dai paesi del Mediterraneo ma successivamente, saranno luoghi di crescita sociale e sportiva per i nostri ragazzi”, conclude.