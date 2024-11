Giochi 2026, Turco: “Depositati emendamenti per altri 30 milioni”

“I ritardi accumulati rischiano di privare il territorio di un’importante opportunità di sviluppo”

“Pochi giorni fa ho depositato in Senato tre emendamenti al Dl Fiscale, strettamente collegato alla Legge di Bilancio, volti a restituire al capoluogo ionico le risorse utili alla buona riuscita della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Ho contattato più volte i ministeri competenti e gli attori istituzionali coinvolti in quello che considero uno dei pastrocchi più clamorosi della storia italiana. I ritardi accumulati rischiano di privare il territorio di un’importante opportunità di sviluppo”.

Lo afferma in un comunicato stampa il Senatore Mario Turco, Vicepresidente del Movimento 5 Stelle, nonché Coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa.

Ha chiesto all’Assemblea di approvare un ulteriore stanziamento di 30 milioni di euro, da ripartire secondo le reali esigenze dell’hinterland tarantino. “Intendiamo destinare 5 milioni di euro alla riqualificazione degli impianti sportivi esistenti, con particolare attenzione alle persone diversamente abili e alle associazioni sportive minori – ha spiegato – In aggiunta, altri 10 milioni saranno richiesti dai Fondi di Sviluppo e Coesione per gli stessi scopi.”

Il senatore ha sottolineato l’importanza delle manifestazioni sportive non solo come competizioni, ma anche come occasioni per il benessere e lo sviluppo delle comunità ospitanti. “Questa è la visione che abbiamo sempre sostenuto. Tuttavia, ci rendiamo conto che il Governo Meloni non condivide la nostra idea di sviluppo e welfare”, ha affermato Turco.

Infine, il senatore ha richiesto un incremento di 15 milioni di euro per l’aeroporto Arlotta di Grottaglie, evidenziando l’isolamento territoriale della provincia di Taranto: “La mancanza di infrastrutture adeguate rende difficoltosi gli spostamenti per i residenti. Le promesse non mantenute riguardo alla SS100 e i cattivi collegamenti con gli aeroporti di Brindisi e Bari evidenziano l’urgenza di affrontare queste problematiche.”

“Sono urgenze a cui lo stesso Governo non ha ancora dato soluzione, nonostante le diverse proposte normative e le interrogazioni parlamentari presentate, tutte rimaste lettera morta in sfregio ai bisogni e alle necessità dei cittadini di Taranto e della Puglia, soprattutto in vista dei Giochi”, conclude Turco.