lunedì 1 Giugno 26
CP

Giochi del Mediterraneo, Perrini (FdI): “Basta polemiche, ora uniti per il bene di Taranto”

Politica

Articoli Correlati

STORIE DI PROVINCIA

Vincenzo Carriero -
Esponenti di sinistra candidati con gli eredi del MSI. Figure di destra con i compagni del PD. Consiglieri dei Cinque Stelle che raccolgono le...
Read more

No Tax Day Massafra, la raccolta firme di Fratelli d’Italia

CP -
di Angelo Nasuto Domani domenica 31 maggio i militanti promuoveranno la NO TAX Day, una vera e propria iniziativa di protesta contro la misura economica...
Read more

Provinciali, è scontro nel centrodestra: FdI e FI contro l’Udc

CP -
Duro affondo dei due partiti del centrodestra: “Le sconfitte arrivano da personalismi e accordi trasversali” Fratelli d’Italia e Forza Italia attaccano l’Udc e accusano il...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand