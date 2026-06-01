Giochi del Mediterraneo, Perrini (FdI): “Basta polemiche, ora uniti per il bene di Taranto”

“Questo Governo ha realizzato con i fatti ciò che la precedente gestione non è stata in grado di fare. Senza questi interventi concreti, oggi i Giochi sarebbero semplicemente un miraggio”

“Sui Giochi del Mediterraneo il Ministro della Coesione, Tommaso Foti, è stato molto chiaro. Eppure, assistiamo ancora a polemiche strumentali e a polveroni sollevati ad arte, evidentemente nel disperato tentativo di coprire inadempienze e responsabilità del passato.” Lo afferma in una nota il vicepresidente del Consiglio e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

“Le cifre e i fatti smentiscono qualsiasi narrazione contraria. Il Ministro Foti ha confermato che gli 8,5 milioni di euro mancanti dal quadro finanziario saranno interamente reintegrati e destinati alle opere e al completamento dei cantieri, sotto la gestione del commissario Massimo Ferrarese. A queste risorse si aggiungeranno, tramite un provvedimento ad hoc, ulteriori 25 milioni di euro che verranno assegnati al Comitato organizzatore locale per la gestione dei servizi, dell’accoglienza e della macchina organizzativa dell’evento.

Questo Governo ha realizzato con i fatti ciò che la precedente gestione non è stata in grado di fare. – Sottolinea Perrini – Ha stanziato 125 milioni, poi altri 50 per l’organizzazione, e ha sbloccato le opere con la nomina del commissario Ferrarese. Senza questi interventi concreti, oggi i Giochi del Mediterraneo sarebbero semplicemente un miraggio. Ricordiamo tutti cosa ci è stato lasciato in eredità: solo chiacchiere, parole e rendering totalmente privi di dati ed elementi reali.

Dal 2019 al 2025 in commissione regionale ho seguito passo dopo passo e con la massima attenzione ogni singolo documento riguardante i Giochi, così come farò anche mercoledì in assessorato e giovedì in commissione per un’audizione prevista in Regione. In quegli anni non ho mai fatto polemica, lavorando esclusivamente per il bene del territorio, mentre oggi continuo ad assistere al solito clima disfattista e distruttivo che rischia solo di svilire l’immagine di Taranto e la riuscita dei Giochi, alimentato da chi rischia di danneggiare l’immagine di Taranto e la riuscita dei Giochi pur di racimolare qualche briciolo di visibilità politica.

Nessuno ha mai messo in discussione la centralità di Taranto o il suo ruolo di capitale dei Giochi, anzi. – Prosegue la nota – Piuttosto: Comune di Taranto e Regione Puglia, che a parole si affannano tanto a rivendicare questo titolo, cosa stanno facendo concretamente? Fino ad oggi non abbiamo visto un solo euro stanziato da Regione e Comune per salvaguardare il ruolo leader di Taranto. C’è una città da preparare e le cose da fare sono innumerevoli: dalla logistica ai servizi, dalla pulizia delle strade al rifacimento dell’asfalto, fino al decoro urbano e assistenza sanitaria per gli ospiti.

Mancano appena 80 giorni all’inizio dei Giochi ed è fondamentale che a livello locale e regionale ci si dia una mossa, perché tempo da perdere non ce n’è più. – Conclude Perrini – Il tempo delle scuse e delle attese è scaduto”.