giovedì 28 Maggio 26
CP

Provinciali, è scontro nel centrodestra: FdI e FI contro l’Udc

Politica

Articoli Correlati

Schlein’ s- list: “No sta filar caligo” (Occhio alla nebbia!)

CP -
di Rosa Surico Da Venezia a Reggio Calabria, non è servito l' ottimismo sognante, trasmodato, della leader del Partito Democratico per le amministrative di maggio Da...
Read more

Il centrodestra tarantino ha la vocazione per la sconfitta, in Provincia correremo con una lista di riformisti

Vincenzo Carriero -
Intervista a Emiliano Messina, consigliere comunale di Taranto. "L'Udc resta all'opposizione del governo Bitetti nella massima assise cittadina. A desta si gioca a perdere..." Messina,...
Read more

Elezioni amministrative, Manduria: successo del Partito Liberaldemocratico e dell’area centrista e moderata

CP -
"Manduria rappresenta oggi un laboratorio politico e amministrativo che dimostra come esista, anche nel nostro territorio, la capacità di superare le contrapposizioni ideologiche e...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand