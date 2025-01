Giochi Mediterraneo, Svolta Liberale: “Chiediamo commissariamento delle opere previste su Taranto”

“I ritardi fatti registrare dal Comune di Taranto ormai sono sotto gli occhi di tutti. Ritardi nelle procedure di gara di competenza comunale per le opere che restano da appaltare”

“La mistificazione della realtà è decisamente antipatica, specie se la realtà dice che negli ultimi mesi, il commissario Ferrarese, è stato capace di fare ciò che non è stato fatto nei 4 anni precedenti per i Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto nel 2026”. Lo affermano i consiglieri del comunali di Svolta Liberale Taranto Cosimo Festinante, Walter Musillo, Francesco Cosa.

“I Giochi del Mediterraneo sono partiti nel 2019 (anno in cui furono assegnati alla città di Taranto,) per tre anni abbiamo assistito ad una guerra interna tra il presidente Emiliano e il sindaco Melucci. – ha ricordato Festinante – In particolare Ferrarese realizzerà direttamente, con la sua struttura commissariale, le opere più importanti e con i protocolli d’intesa sottoscritti non solo finanzierà le Amministrazioni comunali, ma collaborerà e vigilerà perché siano realizzate tutte le opere necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo programmati dal 21 agosto al 3 settembre 2026 e con un cronoprogramma che l’ente locale dovrà rispettare per portare a termine l’intervento finanziato.

Ad aggi, i ritardi fatti registrare dal Comune di Taranto ormai sono sotto gli occhi di tutti. Ritardi nelle procedure di gara di competenza comunale per le opere che restano da appaltare e cioè: riqualificazione del PalaMazzola (4 milioni di euro), dove saranno ospitate le partite di pallavolo; campo di basket 3X3 ai Giardini Peripato (1 milione di euro); campo sportivo di Talsano (4 milioni di euro). A questi interventi si aggiunge la vicenda del centro sportivo Magna Grecia (7 milioni di euro) dove sono sorte difficoltà per la gara di progettazione perché il raggruppamento vincitore non sarebbe in regola con il Durc, cioè il documento di regolarità contributiva. Va meglio, invece, per lo skate park previsto alla Salinella (5 milioni di euro) la cui gara è prevista a fine febbraio.

A questo epilogo si giungerebbe dopo una serie di tappe e rinvii. – Concludono Festinante, Musillo e Cosa -Per tale motivo chiediamo che vengano commissariati i lavori previsti nelle strutture sportive di Taranto per portare a termine gli interventi finanziati.”