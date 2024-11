Gioventù Nazionale: “Condizioni inaccettabili delle aree verdi a Martina Franca”

“Perché non riqualificare questo angolo verde? I soldi dei contribuenti per la manutenzione del verde dove vengono spesi?”

“A seguito delle segnalazioni ricevute, noi ragazzi di Gioventù Nazionale desideriamo tornare a parlare delle aree verdi urbane e del loro stato di manutenzione. Oggi ci dirigiamo nel cuore di Martina, precisamente in un’area tra Via Madonna Piccola e Via delle Arti”.

Walter Dimarco, presidente del circolo cittadino di Gioventù Nazionale di Martina Franca, denuncia le condizioni inaccettabili di questo spazio verde. “Le immagini mostrano un terreno incolto e in pessime condizioni, con la pavimentazione assente o rovinata, coperta da erbacce che rendono difficile passeggiare. È evidente anche l’assenza di giochi per bambini”, spiega Dimarco.

Inoltre, è necessario prestare attenzione ai numerosi rifiuti sparsi a terra e tra le siepi trascurate. Sui social, Gioventù Nazionale ha pubblicato un video-denuncia che documenta le condizioni di quest’area verde. In questo contesto, una domanda sorge spontanea: “Perché non riqualificare questo angolo verde, restituendo alle famiglie uno spazio di svago e divertimento per i loro figli, oltre a un luogo di aggregazione per gli anziani?”.

“Ci troviamo di fronte al consueto modus operandi che prevede l’allocazione delle risorse per costruire opere pubbliche spesso abbandonate. È importante notare che Via delle Arti è chiusa da anni per dissesto idrogeologico; non comprendiamo come l’Amministrazione Comunale non sia riuscita a intervenire – prosegue la nota – I soldi dei contribuenti per la manutenzione del verde dove vengono spesi?”, si chiede Dimarco. Pertanto, si chiede all’Amministrazione Comunale di fornire spiegazioni e di intervenire al più presto.

“Crediamo fermamente che la nostra Martina meriti di più e sia giunto il momento di mettere al centro dell’agenda amministrativa la cura degli spazi pubblici; solo così potremo costruire una realtà davvero a misura di ogni cittadino”, conclude il circolo di Gioventù Nazionale di Martina Franca.