Governo frena su Grottaglie: stop ai voli passeggeri, Regione in allarme

Doccia fredda per l’aeroporto jonico: il Mit esprime parere negativo mentre procedono i lavori di ammodernamento del terminal

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso parere negativo all’attivazione dei voli di linea passeggeri dall’aeroporto “Arlotta” di Grottaglie. La notizia, emersa da una nota di risposta del Mt al Comitato “Taras Futura”, ha suscitato preoccupazione negli ambienti istituzionali pugliesi.

“Un secco NO che rappresenta una clamorosa smentita di quanto recentemente affermato dai rappresentanti istituzionali del centrodestra”, ha dichiarato Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto.

La bocciatura ministeriale arriva in un momento particolarmente delicato per lo scalo jonico, dove sono in corso lavori per 9 milioni di euro destinati al completo rifacimento del terminal passeggeri. Inoltre, recentemente l’aeroporto aveva ottenuto il potenziamento del codice antincendio, passato da ICAO 5 a ICAO 7, un passaggio tecnico che sembrava avvicinare lo scalo all’apertura ai voli di linea.

“Nonostante il tanto lavoro che abbiamo fatto, il Governo tende a penalizzare la nostra legittima aspettativa al diritto alla mobilità”, ha aggiunto Borraccino, sottolineando come questa decisione metta a rischio gli sforzi portati avanti negli ultimi anni insieme al Presidente Michele Emiliano.

Il Consigliere regionale ha evitato toni polemici, ma ha comunque evidenziato la contraddizione tra il parere negativo del Governo e le rassicurazioni fornite nei mesi scorsi dai parlamentari di maggioranza del territorio. “Speriamo tutti adesso che gli stessi parlamentari di centrodestra si adoperino per far cambiare idea al Governo rispetto a questo brutto colpo. Ne va del futuro della nostra terra”, ha concluso Borraccino.