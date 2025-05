di Angelo Nasuto

Entra nel vivo la campagna elettorale di Massafra. Le proposte dei diversi candidati sindaco

Una richiesta urgente presentata al Commissario del Comune di Massafra. L’iniziativa è della candidata a sindaco Giancarla Zaccaro che, supportata dalla dott.ssa Morena Scaligina, candidata consigliere in una sua lista di coalizione, ha chiesto subito la Guardia Medica nelle zone marine per l’estate.

La già consigliera comunale, ora in lizza per la carica di primo cittadino, e la dott.ssa Scaligina hanno inviato una richiesta formale al Commissario del Comune di Massafra e alla ASL per chiedere l’attivazione dell’importante presidio medico stagionale nelle zone marine del territorio. “La stagione estiva è ormai alle porte – hanno dichiarato insieme – ed è necessario agire subito per garantire un presidio sanitario nelle aree balneari più frequentate. Si tratta di un servizio fondamentale per la tutela della salute dei cittadini e dei turisti, oltre che un segnale di attenzione verso chi sceglie Massafra per trascorrere l’estate.”

Zaccaro e Scaligina chiedono che la programmazione venga anticipata per non trovarsi impreparati. “Serve una sanità di prossimità, accessibile – hanno concluso – che sia pronta a rispondere alle esigenze del territorio. Per noi, la salute viene prima di tutto”. Questa iniziativa, per oggettivi motivi di tempestività e al fine di programmare il servizio citato, anticipa le altre idee ulteriori sulla sanità pubblica che faranno parte delle tematiche della campagna elettorale, e che le due candidate dicono di attenzionare e annunciare nei prossimi giorni. Affinché la salute dei cittadini possa essere una priorità assoluta.

Con tale iniziativa si capisce presto che la campagna elettorale a Massafra è entrata nel vivo e in tal senso la giornata di ieri è stata abbastanza indicativa. Infatti giovedì si è tenuto il primo confronto civico e composto tra i candidati sindaci, fortemente voluto e organizzato dalle Associazioni di Categoria Confcommercio e Confesercenti sui temi fondamentali per una città come il commercio, il turismo e i servizi; tra questi il settore del commercio è quello su cui c’è maggiore attenzione, affinché tale ambito abbia finalmente il giusto ruolo all’interno della prossima programmazione comunale.

L’incontro confronto è stato aperto a tutta la cittadinanza e ha visto una larga partecipazione. In più proprio ieri le tre coalizioni, in concomitanza della fausta giornata di elezione del nuovo pontefice, erano impegnate con le loro propagande di parte: dal centrodestra c’è stata la presentazione delle cinque liste a sostegno del candidato sindaco Emanuele Fisicaro. La stessa Giancarla Zaccaro è accorsa a puntellare col suo discorso la presentazione della lista “Massafra Terra Nostra”.

Dal suo canto anche Giuseppe Losavio, il candidato sindaco di una coalizione civica, è stato impegnato con un incontro con i cartapestai per la realtà del Carnevale di Massafra da rilanciare con un progetto serio. Si spera allora che la campagna elettorale nella cittadina jonica possa proseguire in piena serenità, con una concorrenza aspra ma sgombra di scorrettezze e inutili pettegolezzi. Perché i cittadini massafresi hanno bisogno di informazioni vere su interventi reali e concreti, per rialzare sensibilmente la loro qualità della vita.