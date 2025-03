Il Bitetti pensiero

Presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, la candidatura a sindaco dello schieramento di centrosinistra. Gli ex melucciani dentro o fuori dalle liste? “Rispettiamo la semplificazione giornalistica, ma la politica ha metodo e merito diversi”

“Chiedo ai tarantini di recarsi alle urne, perché la disaffezione al voto indebolisce la democrazia”. Questo il concetto ribadito, questa mattina, dal candidato sindaco del centrosinistra: Piero Bitetti. Nel corso della presentazione dei partiti che comporranno la coalizione a suo sostegno, l’esponente politico ha chiarito come sia importante superare le vecchie categorie come quelle afferenti il “nuovo” e il “vecchio”.

“Non daremo – a continuato Bitetti – ‘patenti’ di etica e moralità a chicchessia; ma, al tempo stesso, non accetteremo chi le stesse patenti vorrà concederle, o meno, a noi“. E sulla possibilità che nella composizione delle liste entrino a far parte gli ex melucciani, la posizione del candidato sindaco è molto chiara: “Chi fa politica non può seguire le semplificazioni giornalistiche, valuteremo ciò che è bene per la coalizione e per il futuro governo della città”.

L’ultimo messaggio Bitetti lo rivolge ai suoi avversari: “Sarebbe bello che questa campagna elettorale fosse incentrata sul merito delle questioni. Auspico, con gli altri candidati sindaci, un confronto alto e leale per il bene della nostra comunità”.