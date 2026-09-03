Il Partito Socialista Taranto scende in piazza per la democrazia

Al via la raccolta firme per le proposte del PSI su casa e fisco

Sabato 5 settembre, a partire dalle ore 18:00, il Partito Socialista Italiano di Taranto sarà presente in Piazza Maria Immacolata con un gazebo informativo per promuovere l’adesione alla campagna nazionale di raccolta firme a sostegno delle iniziative popolari promosse dal PSI.L’iniziativa intende dare voce alle esigenze concrete dei cittadini, portando al centro dell’agenda politica tre proposte chiave:​

Piano Nazionale per la Casa e l’Abitare: un fondo per sostenere l’edilizia popolare e l’accesso ai mutui per le giovani coppie, finanziato attraverso un contributo sugli extraprofitti dei settori bancario e assicurativo.​•​Fisco equo per Partite IVA e lavoratori autonomi: la stop al pagamento delle tasse anticipate su guadagni non ancora incassati, per tutelare i liberi professionisti e ridurre la pressione fiscale iniziale.​•​Fondo a sostegno dei giovani talenti: l’introduzione di una contribuzione mirata a carico delle grandi piattaforme digitali per finanziare opportunitá di crescita, formazione e lavoro per le nuove generazioni.

Durante la manifestazione, i dirigenti locali, gli attivisti e i simpatizzanti del partito accoglieranno i cittadini per illustrare i contenuti delle proposte e raccogliere le sottoscrizioni.«Invitiamo tutta la cittadinanza di Taranto a partecipare e a far sentire la propria voce – spiegano i rappresentanti del PSI di Taranto –. In un momento storico cruciale per il nostro territorio, firmare significa sostenere misure concrete per il diritto alla casa, la giustizia fiscale e il futuro dei giovani».Tutti i cittadini residenti, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, potranno recarsi presso il gazebo per apporre la propria firma.

Dettagli dell’evento:​

​Data: Sabato 5 settembre​•​Ora: A partire dalle ore 18:00​

​Luogo: Piazza Maria Immacolata, Taranto​