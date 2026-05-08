Kyma Servizi, approvato il Bilancio

Conferma la solidità economica, patrimoniale e finanziaria della società, di cui il Comune di Taranto è socio unico e che chiude con un risultato positivo

L’Assemblea di KYMA SERVIZI S.p.A., ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, alla presenza del Sindaco del Comune di Taranto, dell’Assessore Gianni Cataldino del Consiglio di Amministrazione, presieduto dall’Avvocato Paola Tagariello e composto del Vicepresidente Dott. Oscar Lagioia e dall’Amministratore delegato Giuseppe Stasolla, del Collegio Sindacale e del Revisore Legale.

Il bilancio conferma la solidità economica, patrimoniale e finanziaria della società, di cui il Comune di Taranto è socio unico, che chiude l’esercizio con un risultato positivo, in un contesto caratterizzato dalla conclusione del progetto “Green Passage” e dalla conseguente riduzione di una parte dei volumi economici rispetto all’annualità precedente.

Parallelamente, nel corso del 2025, si è registrata un’implementazione delle attività e dei servizi richiesti dall’Ente civico, con un progressivo rafforzamento del ruolo operativo e strategico di KYMA SERVIZI nell’ambito delle funzioni di supporto al Comune di Taranto, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo e manutentivo. Nel corso dell’assemblea, il Sindaco ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Consiglio di Amministrazione, insediatosi il 12 agosto 2025, evidenziando l’azione avviata in questi primi mesi di mandato sul piano del monitoraggio gestionale, del consolidamento organizzativo e della programmazione delle future attività della società.

Particolare attenzione è stata riconosciuta all’attività del CdA finalizzata al rafforzamento degli equilibri aziendali, all’ottimizzazione dei processi interni, alla valorizzazione delle professionalità presenti in azienda e alla costruzione di un percorso di crescita coerente con le esigenze operative dell’Ente controllante: “Sin dal nostro insediamento – ha dichiarato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Paola Tagariello – abbiamo lavorato con grande senso di responsabilità e in costante collaborazione con il Socio Unico, con l’obiettivo di garantire stabilità gestionale, efficienza operativa e prospettiva alla società. L’approvazione del bilancio rappresenta oggi un passaggio importante, che conferma la solidità di KYMA SERVIZI e ci consente di guardare con fiducia al futuro, anche rispetto alle ulteriori implementazioni e ai nuovi servizi che la società intende sviluppare a supporto dell’Amministrazione comunale e della città.”