La meglio gioventù

di Angelo Nasuto

Massafra, il sindaco Zaccaro vara la giunta comunale. E non mancano le sorprese

Se il buongiorno si vede dal mattino, recita un antico adagio. E sarebbe il caso emblematico di Massafra e della sua nuova amministrazione comunale, guidata dal primo sindaco donna nella storia della Tebaide, quella Giancarla Zaccaro che oggi ha deciso nominare la sua nuova Giunta, la squadra di assessori che l’ente comunale mette in campo per dare le direttive in termini di interventi concreti per la città.

La “neo sindaca”, se possiamo utilizzare tale termine, non smette di stupire i suoi concittadini, perché dopo la sua elezione si era già messa a lavoro per iniziare il suo percorso e sistemare alcune questioni nate negli ultimi mesi: lo spostamento coatto di alcune postazioni di venditori del mercato settimanale, realtà comunale che da anni vessa il vivere di alcuni residenti, e la pulizia urgente con annessa videosorveglianza in un’area strategica a Marina di Chiatona.

Ma nella scelta degli assessori ha stupito un po’ tutti, guardando innanzitutto a novità e gioventù. A partire dal vicesindaco che sarà Giuseppe Maggiore (Futura), storico esponente della destra massafrese, che però questa volta ha sostenuto la candidatura civica della Zaccaro. Maggiore, che non ha neanche quarant’anni (38 anni la sua età), è molto soddisfatto di questo ruolo e afferma che la sua nomina rappresenta un riconoscimento politico al movimento giovanile e agli sforzi perpetrati negli anni precedenti. “Le mie deleghe sono delicatissime – sono la sue prime parole da assessore e vicesindaco – e inizieremo a far combaciare tanti piccoli tasselli: mi attiverò per fare subito il fascicolo agricolo aziendale comunale che permette all’ente per attingere fondi extra per partecipare alle fiere agricole internazionali”.

Maggiore poi vuole comporre presto la short list dei tecnici che devono intervenire in caso di calamità naturali perché quando arriveranno bisogna essere rapidi e tempestivi. “Per l’ambiente – conclude – è la sensibilizzazione del cittadino e delle sue azioni che dobbiamo rafforzare come deterrente all’inciviltà”.

Proseguendo poi con la ventata giovane di novità un assessorato importante è stato assegnato a Cosimo Maraglino (Zaccaro sindaco), il famoso blogger aggressivo e mordace: a lui le importanti deleghe all’Urbanistica, al Centro Storico, alle Periferie ed alle Marine. Il neo membro della Giunta si misurerà con settori importanti della città e potrà sconfessare i suoi più acerrimi critici. L’assessore più giovane è Francesco Cacciapaglia (dalla lista Massafra Terra Nostra) e assume la non secondaria delega a Servizi Sociali e Politiche Giovanili. Un assessorato centrale è quello ai Lavori Pubblici che la Zaccaro ha voluto assegnare al più esperto Antonio Cerbino (Massafra Libera).

La compagine assessorile si completa con Anna Maria Scarcia (Massafra Libera), assessore ad Affari Generali, Servizi Demografici ed Elettorale, Pubblica Istruzione e Contenzioso, Fernando Lisi (UDC) al Bilancio, Tributi e Attività Produttive, e Isabella Tagliente (Zaccaro Sindaco) che riceve le deleghe a Cultura, Biblioteca, Spettacolo e Turismo, Consulta Associazioni, Decoro Urbano. Da ricordare che lo stesso sindaco Giancarla Zaccaro ha deciso di mantenere per sé alcune deleghe al momento decisive come quella alla Polizia Locale (da rinsaldare) e al Carnevale (da far rinascere) oltre che al Personale, JTF (Just Transition Fund) e Servizio Civile.