La variabile Maraglino sulle prossime amministrative di Massafra

di Angelo Nasuto

Il giovane agitatore di piazza, fondatore del gruppo Facebook MassafrAttiva, mira ad essere il più suffragato consigliere comunale. Ma non ha ancora deciso a quale coalizione aderire

Alle prossime elezioni amministrative della primavera 2025 tanto attese a Massafra una mina vagante circola indisturbata pronta a schierarsi apertamente con questo e quel progetto politico. Stiamo parlando di Cosimo Maraglino, giovane personaggio ultra conosciuto in città perché spesso con la sua attività può essere identificato come il classico agitatore di popolo. In realtà non è così.

Maraglino dal 2015 è il fondatore e l’animatore di un gruppo social, presente su Facebook, denominato MassafrAttiva, noto perché molto partecipato dalla cittadinanza con circa 20 mila membri. L’attività di questo gruppo non si esaurisce alle solite polemiche banali o beghe di paese, pure presenti: vengono presentate le questioni politiche massafresi con la solita caterva di commenti, a volte pertinenti e ben argomentati con una buona padronanza linguistico lessicale ed altre invece difficili persino da comprendere. In più si fa anche attività sociale ed economica per dare aiuto ai bisognosi, anche solo tramite il regalo di una mobile antico e non utilizzato, per fornire assistenza lavorativa e occupazionale per chi cerca lavoro, per segnalare e condannare tramite foto e video comportamenti incivili dei cittadini e qualche volta per elogiare i massafresi che si distinguono per meriti acquisiti.

Maraglino per la prossima tornata elettorale ha annunciato di scendere in campo al cento per cento, ma ancora non sa a quale progetto politico aderire. “Sicuramente – sono sue dichiarazioni queste – per adesso sto alla finestra e attendo la disposizione dei vari schieramenti per farmi un’idea generale. Di sicuro il mio progetto politico non deve essere supportato dai partiti, perché per me i partiti non possono decidere le sorti delle città che invece devono essere programmate e stabilite da noi cittadini”.

Maraglino, il quale vuole chiarire di essere un professionista riconosciuto, geometra attualmente impegnato come direttore di cantiere per l’ampliamento di un hotel in provincia di Brindisi, dichiara in questa fase di avere grandi ambizioni perché vuole essere il più suffragato nelle urne: “dico che il mio obiettivo è avere mille voti, con quota 1000 diventerò il candidato consigliere più suffragato della storia”.

Questa sua convinzione è certamente supportata da un buon seguito di massafresi che apprezzano la sua attività, ma fino a che punto? Sarà sufficiente tale seguito per ottenere un risultato personale così strabiliante? Certamente Maraglino, che ha già un esperienza elettorale, essendosi candidato con “IO Sud” nel lontano 2009, ha grande voglia di vincere perché vuole andare a cambiare il sistema dall’interno, e non si accontenterebbe del ruolo di semplice consigliere di opposizione.

Inizialmente chi segue queste vicende ha pensato che proprio il gruppo social MassafrAttiva avrebbe potuto formare una lista intera guidata proprio da Maraglino ed invece non è così. Il giovane agitatore di piazze, anche social, per l’appuntamento elettorale si legherà ad un’altra lista di un progetto politico giovane e trasparente. Fino a che punto raggiungerà i suoi obiettivi? L’attesa massafrese allora cresce e il tempo ci darà la risposta.