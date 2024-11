Lavoratori appalti Taranto, Fdi: “L’Amministrazione priva di risposte concrete”

“Noi continueremo a seguire questa vicenda affinché queste famiglie non siano abbandonate a sé stesse e si riesca a giungere ad una soluzione proficua”

L’amministrazione comunale di Taranto si trova sotto accusa per la gestione dei lavoratori degli appalti, in seguito a un consiglio monotematico che ha evidenziato l’assenza di risposte concrete per tutelare centinaia di dipendenti.

“Non ci sono risorse comunali sufficienti per garantire l’appalto, non ci sono progetti specifici da mettere in campo, l’amministrazione non ha partecipato ad alcun tipo di bando per finanziare con risorse aggiuntive questi servizi. E così, l’amministrazione comunale, dopo aver illuso queste persone prospettando loro l’assunzione con l’internalizzazione dei servizi ora non ha certezze per il loro futuro ma solo ulteriori rassicurazioni precarie”, dichiarano Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano del Gruppo consiliare FdI al Comune di Taranto.

La situazione è aggravata dalla bocciatura di una delibera a sostegno dei lavoratori da parte della maggioranza che sostiene il sindaco, Rinaldo Melucci. Le mozioni presentate sono state respinte senza alcuna proposta alternativa, suscitando forti preoccupazioni tra i rappresentanti di Fratelli d’Italia.

“Noi continueremo a seguire questa vicenda affinché queste famiglie non siano abbandonate a sé stesse e si riesca a giungere ad una soluzione proficua per servizi efficienti a beneficio della collettività e per queste persone e le loro famiglie molte delle quali mono reddito”, conclude la nota.