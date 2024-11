Leonardo, Borraccino: “Superare la monocommittenza per giungere alla diversificazione produttiva”

“Pensiamo che non più rinviabile un ‘piano condiviso’ che incrementi le attività”

“Dopo gli incontri romani, dei giorni scorsi, di Leonardo SpA e sindacati, che hanno sgomberato i dubbi dello ‘scorporo’ della divisione aerostrutture, resta il tema cruciale, per lo stabilimento di Grottaglie, della diversificazione produttiva.” Così in una nota Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per il coordinamento del Piano Taranto.

“Sebbene Leonardo SpA ribadisce gli impegni assunti a Luglio scorso con la Regione Puglia e i lavoratori, pensiamo che non più rinviabile un ‘piano condiviso’ che incrementi le attività, puntando, nel possibile, al superamento della logica della monocommittenza da Boeing, indirizzando i ‘reciproci sforzi’ sulla diversificazione dello stabilimento produttivo di Grottaglie.

Grottaglie infatti non sarà più solo sito aerostrutture, ma diverrà multidivisionale con l’insediamento della Divisione Elettronica che traslocherá da Taranto. – Sottolinea – A proposito del sito di Paolo VI Taranto, viene da chiedersi se e quali investimenti ci saranno in quel sito che è di proprietà della Leonardo SpA e che di recente ha visto anche ingenti risorse spese per ottimizzarlo. Sarebbe auspicabile, a tal proposito, la non chiusura totale e che si mettesse in campo una strategia di investimenti in nuova forza lavoro per il sito di Paolo VI.

I piani di Leonardo SpA proseguono, seppure con qualche dilazione temporale, per le attività inerenti l’Euromale. – Prosegue la nota – Confermato pure il progressivo svuotamento dell’hangar 2, per accogliere tra 6 mesi, la linea di assemblaggio finale del Convertiplano dalla Divisione Elicotteri.

Meno belle invece le notizie per la produzione di fusoliere per Boeing che pare, per il prossimo anno, diminuirà di ulteriori 16 unità e che come stigmatizzato dai sindacati genera non poche preoccupazione. Come recentemente fatto giovedì 14 novembre, con la riunione del comitato regionale Sepac sulla ‘crisi stabilimenti pugliesi all’indomani dell’annuncio di scorporo della divisione aerostrutture’ col Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il Presidente del Comitato Sepac Caroli e gli assessori Delli Noci e Triggiani, sempre attenti alle vicende dello stabilimento Leonardo di Grottaglie, seguiremo, col collega Mattia Giorno, con attenzione la vicenda.

Continueremo ad incalzare l’azienda, – conclude Borraccino – nel consolidato rapporto di collaborazione e condivisione delle scelte di politica industriale, attraverso il continuo confronto, per ridare fiducia e serenità ai lavoratori e lavoratrici di Grottaglie e della divisione aerostrutture tutta.”